Draymond, deplasman yolculuğunda parkelere dönebilir

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takımla antrenmana katıldığı ve bu gece başlayacak dört maçlık deplasman yolculuğu sırasında parkelere dönebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond, deplasman yolculuğunda parkelere dönebilir
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12 Ocak 2024 14:06
Son güncelleme 12 Ocak 2024 14:16
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takımla antrenmana katıldığı ve bu gece başlayacak dört maçlık deplasman yolculuğu sırasında parkelere dönebileceği bildirildi.

Green, 14 maç kaçırmasına neden olan süresiz uzaklaştırma cezasının ardından Warriors'la antrenmanlara geri döndü.

Koç Steve Kerr muhabirlere Green'in Çarşamba günü takımla çalıştığını ve Warriors'ın kendisinin bir sonraki deplasman yolculuğunda parkelere döneceğinden umutlu olduğunu söyledi:

"Her gün antrenman yapıyordu. Yolculuğa bizimle o da gelecek. Her geçen gün dönmeye biraz daha yaklaşıyor tabii ki. Deplasman serisinde oynayabileceğinden umutluyuz ama göreceğiz."

İki maçlık mağlubiyet serisi bulunan Warriors'ın deplasman yolculuğu, bu gece Chicago Bulls'a karşı dört maçlık seriyle başlayacak.

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