Draymond'dan, Russ'a 'istatistik kovalayan' diyen Towns'a tepki!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers point guardı Russell Westbrook'u 'istatistik kovalayan' olarak nitelendiren Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ı eleştirdi.



Westbrook, Lakers'ın yakın zamandaki sıkıntılı döneminde en çok eleştiri alan isim olmuştu. Takımın büyük yenilgiler alması ve Russ'ın sahanın her iki tarafında da beklenen performansı gösterememesiyle birlikte, birçok NBA taraftarı kendisini genellikle kontrolden çıkan oyun tarzı için eleştirmişti.



Yakın zamanda Twitch'teki bir canlı yayında Towns, Westbrook'un istatistik kovaladığını belirtmişti.



Videoya cevaben Draymond, Towns'ın 'kardeşlerinden birini' eleştirilerin ortasına nasıl attığı üzerine sert bir yorum yaptı:



"Bir keresinde Twolves'u yendiğimiz bir maçı benchten izliyordum ve bu adam (Towns) 20 sayı fark yedikleri maçın bitmesine iki dakika kala sahadaydı. Hadi ama. İnsanlarla hepimizin kardeş olduğunu söyleyip sonra o kardeşler hakkında böyle şeyler söyleme."



"KOÇ BEN MİYMİŞİM?"



Bu yorumdan kısa bir süre sonra Towns, kendini savunmak için tekrar Twitch'te canlı yayına başladı:



"Koç ben miymişim? 20 sayı fark yediğimizde bitime iki dakika kala oyunda olmam söylenmişti ve ben de oradaydım. Sanırım ben Bill Russell'dım. Doğru ya, Bill Russell olduğumu unutmuşum.



Ama yine de bir şey demeyeceğim, harika bir takımları var. Ben saygısızca şeyler söylemek için burada değilim. Ben övgü alırım ve övgü sunarım."



