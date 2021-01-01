Draymond: "Curry gibi savunulan başka bir oyuncu yok!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Stephen Curry'nin MVP tartışmalarında yer almayı hak ettiğini söyledi.



Green, Curry'nin rakip savunmada topladığı dikkatin takımın hücum performansında büyük bir rol oynadığını ve bunun da Warriors'ın maç kazanmasını sağladığı sürece, kendisini ödül için güçlü bir aday haline getirebileceğini açıkladı:



"Bence bu tartışmalarda yer almayı her zaman hak ediyor... NBA'de Steph Curry gibi savunulan başka bir oyuncu yok... Bu takım kazanmaya devam ederse, bu durumu inkar etmek zor olacak."



Şu anda Curry maç başına 26.7 sayı ortalaması ile oynuyor olsa da, üçlük yüzdesi kariyerinde yalnızca ikinci kez %40'ın altına (%37.4) inmiş durumda.



