Golden State Warriors forveti Draymond Green, takımda Chris Paul ile uyumunu, Microsoft'un kurucuları Bill Gates ve Paul Allen'ın dinamiğine benzetti.



Green, aynı takımda iki oyun kurucu bulunmasının yaratabileceği sıkıntılara ve soru işaretlerine ilişkin bakış açısını şu şekilde paylaştı:



"Bence asıl sıkıntı rakip takım için olacaktır. Sahada basketbolu bizimle birlikte düşünmek zorunda kalan oyuncuları olacak. Size kolay gelsin. Ben bu mücadeleye böyle bakıyorum. Bill Gates ve Paul Allen'ı aynı odaya koyarsanız, Microsoft'u elde edersiniz. Benim bakış açım bu."



Paul bu sezon üç maçta 10.7 sayı, 9.3 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalarken, Draymond ise tek maç oynayarak 4 sayı, 5 ribaund ve 5 asist kaydetmişti.



