Draymond: "Bu sezon basketbol açısından hiç stres yaşamadık"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, bazı oyuncuların farklı durumlar içindeki takımlarda yer aldıklarında, seviyelerini nasıl düşürdüğünü tartıştı.



"The Big Podcast with Shaq"te konuk olan Draymond, Warriors'ın bu yıl NBA playofflarına ulaşmak için daha fazlasını yapmış olabileceğini itiraf etti. Warriors, play-in turnuvasında iki kez kaybetmiş ve sezonu beklenenden daha erken tamamlanmıştı.



Ancak Green, Klay Thompson'ın yokluğunu ve sezon boyunca işlerin ne kadar karmaşık gittiğini göz önünde bulundurarak, takımın iyi oynadığını düşündüğünü belirtti:



"Bu şartlar altında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz için, kariyerimdeki en iyi sezonlardan birisi olduğunu söyleyemeyeceğim. En stresli sezonlarımdan biri de sayılmazdı, çünkü kaybetmek kolaydır. Zor olan kazanmaktır. Asıl stresli zamanlar, herkesin sizin kazanacağınızı düşündüğü ve beklentilerin yüksek olduğu zamanlar oluyor.



Biz playofflara kalamadık ve bu da şahsen çok stresli bir durum değil. Bir maçta kazanmanız beklenmediğinde, stres de olmuyor. Basketbol açısından hiç stres yaşamadık."



"KAZANMAMIZI KİMSE BEKLEMİYORDU"



Green, bu sezon yalnızca KOVID-19 durumuyla başa çıkmanın zor olduğunu ve bunun dışında işlerin kendisi için basit olduğunu söyledi. Warriors forveti ayrıca beklentileri olmayan bir takımda oynamanın daha kolay olduğunu da sözlerine eklerken, bazı oyuncuların neden kötü bir kadroda oynarken seviyelerinin yükseldiğini de şu sözlerle açıkladı:



"Genel bir bakış açısından bu sezon, tüm bu KOVID testleri ve diğer faktörlerle birlikte son derece stresliydi. Ancak basketbol açısından, kazanmamızı bekleyen olmadığı için böyle bir faktör yoktu.



İşte bu yüzden bazı adamların kötü takımlarda harika oynadığını ve sonra maçların anlamlı olduğu takımlara gittiklerinde, birdenbire silinip gittiklerini görebiliyorsunuz."



