Golden State Warriors forveti Draymond Green, Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'ın ifadelerine sert yanıt verdi.



Green, ESPN'den Tim Keown ile yaptığı son röportaja Warriors'ı sevmediğini söyleyen Brooks'un açıklamalarına kendi podcastinde şu şekilde karşılık verdi:



"'Draymond'dan hiç hoşlanmıyorum' demiş. Öncelikle beni tanımıyorsun. Bu bir. 'Golden State'i sevmiyorum' demiş. Açıkçası ben de sürekli beni yenen bir takımı pek sevmezdim. Bu iki. 'Onlarla ilgili hiçbir şeyde adım geçsin istemiyorum.' demiş. Biz şampiyonluklar kazanırken, sen lisede bizi seyrediyordun. Sırf buna tanık olabildiğin için bile şükretmen lazım. Hayranımızmışsın belli ki, şu işe bak.



Memphis Grizzlies'in şampiyonluk yarışına neden hazır olmadığını merak ediyorsanız, bu maldan başka sebep aramayın. Ciddi ciddi şampiyonluk yolunda bu adama güveniyorlar ve o da iyi oynadığını iddia ediyor. Doğrusu, sırf bu bile basketbol hakkında ne kadar az bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. İş bu noktadan sonra oldukça ilginç hale geliyor.



Senin basketbol oyununu anlama seviyen, taraftar seviyesinde. Ve kalkmış bir de hanedanlıktan falan mı bahsediyorsun? Hanedanlık dediğin sen gidince başlar, seninle değil. Gerçek bu. Ben hanedanlık oyuncusu nedir iyi bilirim. Soytarı olmazlar mesela. Soytarılarla hanedanlık kurulmaz.



Bana güvenebilirsin, tecrübelerime dayanarak söylüyorum! Böyle bir işe soytarıları dahil edemezsin."



Brooks'un, Green'in Golden State ekibi dışında başka bir takımda aynı başarıyı yakalamayacağını iddia etmesinin, Draymond'ı biraz sinirlendiren kısım olduğu düşünülüyor.





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