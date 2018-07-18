Draymond: "Biz niye endişelenelim? Onlar endişelensin"

Draymond Green, Golden State Warriors'un bu yaz diğer takımlar tarafından yapılan hamleler konusunda endişe duymadığını açıkladı.
Green, aynı zamanda Warriors'ın "Ligi mahvettiğine" dair yargıya da "Bayıldığını" ekledi.
Warriors'ın LeBron James'li Los Angeles Lakers hakkında endişelenip endişelenmediği sorulduğunda, Draymond'ın cevabı şuydu: "Takımlar bizim için endişelensin. Biz kimse için endişelenmiyoruz. Biz şampiyonuz. Neden endişe edelim? Onlar etsin. Ligi mahvettiğimizi söylüyorlar. Bayılıyorum!"
Draymond, aynı zamanda DeMarcus Cousins'ın serbest oyuncuyken takıma katılması ve onunla birlikte Warriors'ın ne kadar iyi olabileceği konusunda şöyle konuştu: "'Cuz'ın burada olmasından dolayı bayağı heyecanlıyız. Cuz bu ligde kanıtlaması gereken şeyler olan, en yetenekli beş oyuncudan biri. Olabileceğimiz en durdurulamaz biçimde olabiliriz."