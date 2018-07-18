Draymond: "Biz niye endişelenelim? Onlar endişelensin"

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Draymond Green, Golden State Warriors'un bu yaz diğer takımlar tarafından yapılan hamleler konusunda endişe duymadığını açıkladı.Green, aynı zamanda Warriors'ın "Ligi mahvettiğine" dair yargıya da "Bayıldığını" ekledi.Warriors'ın LeBron James'li Los Angeles Lakers hakkında endişelenip endişelenmediği sorulduğunda, Draymond'ın cevabı şuydu:Draymond, aynı zamanda DeMarcus Cousins'ın serbest oyuncuyken takıma katılması ve onunla birlikte Warriors'ın ne kadar iyi olabileceği konusunda şöyle konuştu: