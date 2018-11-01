Draymond: "Bir Yılın Savunmacısı ödülü daha istiyorum"

Draymond Green, bu sezon en büyük hedefinin bir "Yılın Savunmacısı" ödülü daha kazanmak olduğunu söyledi.
Dün geceki 131-121'lik New Orleans Pelicans galibiyeti sonrası, Draymond bu ödülle ilgili "Çok istiyorum. Hem de çok. Geçen sene ikinci savunma beşine seçilmiştim. Hala o konuda sinirliyim. Ve düzeltene kadar da öyle kalacağım, bu yüzden bu sene bu ödül benim için ciddi bir hedef. Ve her gece de kovalıyor olacağım."
açıklamasında bulundu.
İlk Yılın Savunmacısı ödülünü 2016-17 sezonunda kazanan Green, bu sezon 8.3 sayı, 7.2 ribaund ve 8.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.