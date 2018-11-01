Draymond: "Bir Yılın Savunmacısı ödülü daha istiyorum"

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Draymond Green, bu sezon en büyük hedefinin bir "Yılın Savunmacısı" ödülü daha kazanmak olduğunu söyledi.Dün geceki 131-121'lik New Orleans Pelicans galibiyeti sonrası, Draymond bu ödülle ilgiliaçıklamasında bulundu.İlk Yılın Savunmacısı ödülünü 2016-17 sezonunda kazanan Green, bu sezon 8.3 sayı, 7.2 ribaund ve 8.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.