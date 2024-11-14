Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2023 yılında kendisini Warriors'ta kalmaya ikna ettiğini itiraf etti.



Green, 'Warner House' podcastinin son bölümünde, 2023 yazında aldığı büyük karardan bahsederek, serbest bir oyuncu olarak James ve başkaları ile yaptığı bir sohbetin kendisini kalmaya ikna edene kadar, Warriors'tan ayrılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi:



"Bana en iyi tavsiyeyi, Warriors'tan ayrılıp Memphis Grizzlies'e gitmeyi düşündüğüm dönemde vermişti. Bu kararı verdiğim süreçte bir seferinde telefondaydık ve ona 'Sen ne yapardın?' diye sormuştum. Çünkü Memphis'ten 105 milyon dolara üç yıllık bir kontrat teklifi vardı ve Warriors'tan ise dört yılda sadece 100 milyon dolar kazanmıştım. Çok büyük bir para farkıydı, ayrıca Tennessee'de eyalet vergisi de yoktu.



LeBron bu parayı es geçmenin zor olduğunu söyledi ama sürekli olarak Golden State'in benim için ne anlama geldiğinden de bahsetti. Sonuç olarak, tavsiyesi daha çok, 'Orada çok özel işler başardın. Bunu yapmaya devam etme şansın var, neden olmasın? Memphis'e de gidip harika işler yapabilirsin ve muhtemelen onların aradığı eksik parça da olabilirsin. Ama Warriors'ta başardıklarınız kadar özel olur mu?' şeklinde olmuştu."



12 senedir Warriors forması giyen 34 yaşındaki Green, etkili bir şekilde sergilediği oyun kurucu ve savunmacı performanslarıyla takımın 2015'ten bu yana kazandığı dört şampiyonlukta da önemli katkılarda bulunmuştu.



