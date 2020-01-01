Draymond: "Bence Lakers, Clippers'ın önünde şampiyonluğu kazanacak"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu LA Clippers üzerinden kazanacağını düşünmesinin nedenini açıkladı.



2020 NBA şampiyonluğu yarışı gelecek ay başlayacak ve iki favori ekip L.A'de bulunan iki takım olarak gözüküyordu.



Lakers ya da Clippers olsun, bu sezon şampiyonanın yolu onlardan birinden geçiyor gibi görünüyor. Ama kaçınılmaz karşılaşmaları için zaman geldiğinde, hangi taraf galip gelecek?



Draymond'a göre, Lakers'ın bu alanda avantajı bulunuyor:



"Lakers favori olmalı çünkü LeBron'a sahipler ve o da her şeye uyum sağlayabilen bir adam. Sanırım muhtemelen NBA'de gördüğümüz en disiplinli oyuncu ve bu bubble'ın içine girme konusunda bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bubble'a giren ekibinizde LeBron'un olması, bence size hafif bir avantaj sağlıyor."



Başlangıçta Draymond, Clippers'ın yaz aylarında Kawhi Leonard ve Paul George'u ekledikten sonra sezon boyunca en iyi takım olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Bence sezona girmeden ve tüm sezon boyunca, Clippers favoriydi. Takımlarına baktığınızda, bir savunmacı açısından başarı kazanmak adına Kawhi Leonard, Paul George ve Patrick Beverly ile tüm gerekliliklere sahipler. Kawhi, Paul George, Marcus Morris ile fizik açısından harikalar, tüm gereksinimlere sahipler. Herhangi bir takımla gayet iyi eşleşebilirler. Ve şut da atabiliyorlar. Alçak postta Montrezl Harrell var. Şampiyonluk kazanmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipler."



Green, şampiyonluğu kazanmanın, kayıtlara geçmeyecek olsa bile bir sorgulama ile geleceğine inandığını belirtti. Warriors yıldızına göre taraftarlar, şampiyonluğu kesintili sezonun bir parçası olarak hatırlayacak ve bir oyuncunun özgeçmişine karşı tutabilecekler.



