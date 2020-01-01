Draymond: "Barkley, görüşlerini önemsediğim biri değil"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, NBA efsanesi Charles Barkley'nin "görüşlerinin kendisi için önemli olan biri olmadığını" söyledi.



Draymond, TNT kanalının yeni belgesel serisi "The Arena"da Barkley ile birlikte çalışacak olsa da, bu durum aralarındaki anlaşmazlığı geride bırakmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor.



Şovun galasından önce Green, Barkley hakkındaki düşüncelerinin değişmediğini açıkça şöyle belirtti:



"O benim arkadaşım değil. Fikrinin benim için önemli olduğu biri değil. Yani, orta yolu bulmaya gerek yok."



Green ve Barkley arasındaki anlaşmazlık, birkaç yıl öncesine dayanıyor. Green, Barkley'nin kendisini sık sık eleştirilmesinin kıskançlıktan kaynaklandığını ileri sürmüştü:



"Bazı delice ifadeleri olduğu biliniyor. Bu söylediklerini hakikaten düşünüyor mu, ya da tepki almak için mi söylüyor, bilmiyorum. Göreceğiz. Ama onunla hiç çalışmadım, bu yüzden nasıl gideceğini gerçekten söyleyemem."



Green ve Barkley, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ve sunucu Cari Champion'ın yer aldığı "The Arena" isimli bir panelin parçası olacaklar. Seride KOVID-19 salgını, Black Lives Matter konusu ve sistemik ırk adaletsizlikleri gibi konular ele alınacak.



