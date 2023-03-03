Golden State Warriors forveti Draymond Green, Avrupalı oyuncuların NBA şampiyonluğu kazanmama konusunda Amerikan oyuncularla aynı standartta tutulmadıklarını iddia etti.



Son sezonlarda NBA'de Avrupalı oyuncuların eskiye nazaran daha da hakimiyet kurmaları, MVP ödüllerini kazanmaları ve düzenli olarak All-NBA birinci kadrolarına seçilmeleri dikkat çekiyor.



Ancak Draymond, Nikola Jokic ve Luka Doncic gibi oyuncuların bu başarılara rağmen şampiyonluk kazanmamaları veya NBA Finallerine bile ulaşmamaları sonrasında, medya tarafından bu konuda Amerikalı oyuncular kadar eleştirilmediğini öne sürdü:



"Bugün Stephen A.'in (Smith) gösterdiği bir liste gördüm. 'Şampiyonluk kazanma konusunda en çok baskı altında olan oyuncular' gibi bir şeydi. Sanırım James Harden birinciydi, Jayson Tatum ikinciydi, Chris Paul üçüncüydü, Joker dördüncüydü ve Luka listede bile yoktu. Son yıllarda Avrupalı oyuncuların şampiyonluk kazanamadıkları için, ABD'li oyuncular kadar tepki görmediğini düşünüyorum ve bunu hiç anlamıyorum.



Bu adamlar ligimizin en iyi 10 oyuncusu arasındalar. Eğer mesele, medyanın 'Onları aynı standartta tutmuyoruz' demek istemesi ise, bunun sona ermesi lazım."





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