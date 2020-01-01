Draymond: "Analistler ve yazarlar da dahil çoğu insan, oyunu bilmiyor"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, basketbol analistleri ile ilgili kişisel memnuniyetsizliğini açıkladı.



Draymond, hem Twitter'da hem de TNT kanalının "Inside the NBA" programına konuk olduğu son programlarda, analiz etme yeteneği konusunda iyi belirtiler göstermişti.



Green, birkaç tweet'inde şu ifadeleri kullandı:



"Bence herkesin basketbol oyununu ve özellikle NBA basketbolunu bildiğini düşünmesi oldukça komik. İkisi tamamen farklı şeyler. Oyun hakkında yazı yazanlar ve geçmişte bunu meslek olarak yapıp şimdi analist olanlar da dahil, çoğu insan oyunu bilmiyor."



Green, son olarak basketbol camiasına basit bir mesaj verdi:



"Bu oyun hakkında konuşacaksak, oyunu öğrettiğimizden de emin olalım. Doğru kullanıldığında, çok güzel bir şeydir."



