Draymond, All-Star maçında oynamayacak!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, All-Star maçında forma giyemeyeceğini ve sırt ameliyatından kaçınmayı umduğunu söyledi.



Green, sırtındaki sakatlığın All-Star Hafta Sonu sırasında oynamasına engel olacağını ve Warriors'ın sağlık ekibinin, mevcut durumunun ameliyat gerektireceğine inanmadığını belirtti.



31 yaşındaki oyuncu en son, takım arkadaşı Klay Thompson'ın iki yıldan sonra parkelere geri döndüğü 9 Ocak'taki karşılaşmada oynamıştı. Green maçın başında parkede yer almış, ardından oyundan çıkarılmak için hızlıca bir faul yapmıştı.



2018'den bu yana ilk kez, kariyerinde ise toplamda dördüncü kez All-Star seçilen Green, sakatlanmadan önce maç başına 7.9 sayı, 7.6 ribaund, 7.4 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarına sahipti.



