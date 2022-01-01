Draymond, All-Star arası sonrası "bir noktada" dönecek

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, All-Star arasından sonra "bir noktada" sakatlığından dönmesinin beklendiği açıklandı.



Son 20 maçta yalnızca Klay Thompson'ın sakatlıktan döndüğü karşılaşmanın başınad forma giymiş olsa da, Warriors ekibi, Green'in "iyileşme ve rehabilitasyon sürecinde iyi ilerleme kaydettiğini ve All-Star arasından sonra 'bir noktada' parkelere geri dönmesinin beklendiğini" açıkladı.



Warriors ayrıca, Draymond'ın yakın amanda "sahada hafif aktiviteler yapmaya başladığını" ve "yakın gelecekte iş yükünü artırmaya devam edeceğini" de belirtti.



Green bu sezon maç başına 7.9 sayı, 7.6 ribaund, 7.4 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarına sahip.



