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"Draymond, ABD takımından Warriors'a oyuncu çekmeye çalışıyor" iddiası!

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in Warriors'a katılmaları için ABD Milli takımından diğer oyuncularını ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in Warriors'a katılmaları için ABD Milli takımından diğer oyuncularını ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Warriors, NBA Draftı'nda 7 ve 14 numaralı seçimlerini ve James Wiseman'ı göndermek anlamına gelse bile, kadroya katmak için başka bir yüksek kalibreli oyuncu arayışında.

Yönetimden henüz önemli bir hamle olmamasına rağmen, Green, sahne arkasında bazı çabalar göstermeye başlamış olabilir.

ESPN'den Brian Windhorst, 'The Hoop Collective' podcast'inin son bölümünde 31 yaşındaki oyuncunun bulunduğu ABD Milli takımında, diğer oyuncuları ikna etme sürecini başlattığını ima etti:

"Draft yaklaşıyor ve öncesinde büyük takaslar olacak mı bilmiyorum. Biraz Dame (Damian Lillard) söylentileri vardı, insanlar (Bradley) Beal'ı da izliyordu. Ama bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden piyasada bir yıldız olacağından emin değilim.

ABD takımından çıkan bir söylentiye göre Draymond bir şeyler üzerinde uğraşıyor. Tüm söyleyeceğim bu. Draymond, Warriors'ın yapılanması üzerine çalışıyor."


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