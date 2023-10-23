Draymond 5'e 5 idmana hazır, dönüşü halen belirsiz

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in doktorlardan beşe beş antrenman yapma izni aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond 5'e 5 idmana hazır, dönüşü halen belirsiz
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23 Ekim 2023 11:18
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in doktorlardan beşe beş antrenman yapma izni aldığı bildirildi.

Green'in, Salı gecesi 2023-24 sezonunun Phoenix Suns'a karşı oynanacak sezon açılışındaki durumunun ise henüz belirlenmediği kaydedildi.

Green, antrenman kampı öncesindeki idmanlarda sol ayak bileğini burkmuş ve bu noktaya dek tüm hazırlık maçlarını ve antrenmanları kaçırmıştı.

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