Draymond: "2015 şampiyonluğumuz, diğerlerinden daha zordu"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Warriors'ın 2015 şampiyonluğunun diğerlerinden daha zor olduğunu söyledi.



NBA efsanesi ve Inside the NBA programı analisti Charles Barkley, Green'in Golden State'in hangi şampiyonluk maratonunun "daha iyi" olduğu konusundaki fikrini paylaşmasını istedi.



TNT ekibine katılan Draymond, cevap vermekten çekinmedi:



"İlki her zaman en iyisidir."



2015 şampiyonluğunun, Green ve Warriors'ın Kevin Durant'siz bunu başardığı için daha iyi olup olmadığı konusunda da, Draymond şunları söyledi:



"Bence o kesinlikle daha tatmin ediciydi, çünkü çok daha zor gibi gelmişti. 2017'de Noel Günü'nde, Cleveland Cavaliers'a yenilmiştik ama fark yememiştik. Ama Steph ve KD, kimin şut aması gerektiğini çözmeye çalışıyorlardı. 'Ben mi atıyorum, sen mi atıyorsun? durumu vardı ve bu takımımızı gerçekten berbat ediyordu. Bir araya geldiklerinde, KD Steph'e, 'Şut atmam için emin olmana gerek yok. Sen Steph Curry ol sadece.' demişti. Sonra Martin Luther King Günü'nde bu adamlarla tekrar oynamış ve onları muhtemelen 50 sayı farkla yenmiştik."



"O noktada, bunun sadece bir an meselesi olduğunu anlamıştım. 10 Haziran gününü veya Finallerde hangi gün kazanmışsak, o günü bekliyorduk. Ancak 2015'te her gün tırnaklarımızla kazımak durumunda kalmıştık. 'Şampiyon olacağımız belli, bu sadece an meselesi.' demiyorduk. Bu yüzden 2015'teki çok daha zor ve yüzde 100 daha iyi hissettiriyor."



Warriors, 2015'te Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond döneminde ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.