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Draymond: "14 Mart'ta dönmeyi planlıyorum"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, 14 Mart'ta Washington Wizards'a karşı parkelere dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, 14 Mart'ta Washington Wizards'a karşı parkelere dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Draymond, kendi podcast'inde açıklamayı şu şekilde yaptı:

"Gelecek Pazartesi günü Wizards'a karşı geri dönmeyi hedefliyorum. Hedeflediğim tarih bu ve çok heyecanlıyım. Oynamayalı neredeyse iki buçuk ay oldu.

Daha önce bir sezonda hiç bu kadar süre kaçırmamıştım. Bir keresinde lisede beni oldukça uzun süre kadro dışı tutan bir ayak bileği sakatlığı geçirmiştim, ama o da sezon dışında olmuştu. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu, bu yüzden geri döneceğim için çok heyecanlıyım."

9 Ocak'tan beri sırtındaki sakatlık nedeniyle parkelerden uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 34 maçta 7.9 sayı, 7.6 ribaund, 7.4 asist, 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarına sahip.


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