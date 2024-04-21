Dragus'un menajeri Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Denis Dragus için menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi. Menajerin burada kulüp yetkilileri ile transfere son şeklini vermesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dragus'un menajeri Trabzonspor için geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2024 14:07
Trabzonspor'un bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı forvet oyuncusu Denis Dragus'un transferinde kulübü Standard Liege'yi ikna için temaslar devam ediyor.

Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki golcü, gelmeye hazır olduğunu bildirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Rumen oyuncunun yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi.

Menajerin burada kulüp yetkilileri ile transfere son şeklini vermesi bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery