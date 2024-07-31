Dragus'un eşinden dikkat çeken açıklama: "Bana Trabzon'u kötülediler"

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Dragus için dikkat çeken bir açıklama geldi. Rumen futbolcunun eşi Vanessa Dragus, transferden önce kendisine Trabzon'u kötülediklerini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Dragus'un eşinden dikkat çeken açıklama: 'Bana Trabzon'u kötülediler'
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31 Temmuz 2024 11:12
Denis Dragus'un Trabzonspor'a imzası sonrası eşi Vanessa Dragus açıklamalarda bulundu.

"La Maruta" isimli programa katılan Dragus'un eşi, transfer öncesi Trabzon şehir hakkında olumsuz yorumlar aldığını söyledi.

Venessa aynı süreci Gaziantep'de de yaşadığını belirtip şu ifadeleri kullandı "Trabzon'un çok güzel bir yer olmadığı söyleniyordu. Gaziantep'e geldiğimde, şehri sadece o depremden biliyordum, 'Tanrım nereye gidiyoruz' dedim. Birkaç gün sonra gelmem gerekiyordu. Nereye gidiyoruz, nedir bu Gaziantep dedim. Sonra oraya gidip gerçekten şehri keşfettiğimizde bir daha oradan ayrılmak istemiyorum dedim, etkilendim. Sonra Trabzon'un da aynı olabileceğini hayal ettim. Ancak insanlar hayır, çok kötü, çok çirkin demeye başladılar. En etkileyici şey ise Denis için bunun ileriye doğru atılmış bir adım olması" dedi.

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