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Dragic'in, 5. maç için durumu "şüpheli"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic'in, ESPN'den Malika Andrews tarafından sağlanan sakatlık raporuna göre, NBA Final serisinin 5. maçında oynaması "şüpheli" olarak listelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic'in, ESPN'den Malika Andrews tarafından sağlanan sakatlık raporuna göre, NBA Final serisinin 5. maçında oynaması "şüpheli" olarak listelendi.

Dragic evvelsi geceki maç öncesi ısınmalara katılmış, lakin yırtık bir sol plantar fasya ile savaştığı için hareketleri sınırlı kalmıştı ve ağrısı, maçta oynamak için çok yüksekti.

Bam Adebayo geri dönmüş olsa bile, Heat'in Dragic'in hücumda sağladıklarına ihtiyacı var. Dragic, playofflarda neredeyse maç başına 20 sayıyla, takımın en skorer oyuncusuydu.

Heat, Dragic'in sakatlığıyla benchine biraz daha güvenmek durumunda kalıyor ve çaylak Kendrick Nunn, en çok dakikayı gören oyuncuydu. Miami'nin güvendiği bir başka oyuncu da Tyler Herro'ydu.


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