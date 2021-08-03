Dragic ve Doncic coştu 24 sayı fark geldi

Erkek basketbolunda Slovenya, Almanya'yı 94-70 yenerek ilk yarı finalist oldu

Dragic ve Doncic coştu 24 sayı fark geldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek basketbolunun ilk çeyrek final müsabakasında Slovenya, Almanya'yı 94-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

İkinci yarı da farkı açan Slovenler, üçüncü periyodu 66-54, maçı da 94-70 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Son Avrupa şampiyonu Slovenya, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Slovenya'nın NBA oyuncuları Zoran Dragic ile Luka Doncic, ülkelerini yarı finale taşıyan isimler oldu. Dragic, 27 sayı, 4 asist, 6 ribaunt, Doncic ise 20 sayı, 11 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

Almanya'da Maodo Lo 11, Niels Giffey 10 sayı üreterek çift hanelere ulaştı. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Danilo Barthel ise müsabakayı 7 sayıyla tamamladı.

Slovenya yarı finalde, bugün oynanacak İtalya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Son Dakika Haberleri
Erkek basketbolda son yarı finalist Avustralya!
Türkiye'nin olimpiyatta 11. günü nasıl geçti?
Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 10. oldu
Ramil Guliyev, Tokyo'ya veda etti!
Kadınlar 800 metre finalini Athing Mu kazandı!
Kadınlar çekiç atmada üst üste 3. altın madalyasını aldı!
Kadınlar 200 metre finalini Thompson-Herah kazandı
Erkek futbolunda ilk finalist Brezilya!
Arjantin, erkek voleybolunda yarı finalde!
Gana 29 yıl sonra ilk olimpiyat madalyasını kazandı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play