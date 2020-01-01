Dragic: "Umarım Miami ile yine anlaşırız"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, yeni bir anlaşma yaparak, bir sezon daha Heat'te kalmayı umut ettiğini söyledi.



Şu anda serbest bir oyuncu olan Dragic, seçeneklerini açık tutacağını belirtse de, The Athletic'ten Shams Charania'ya, yeniden sözleşme imzalamaya öncelik verdiğini açıkladı:



"Benim için en önemli şey saygı görmektir. Oyunum üzerine çok emek verdim ve çok sıkı oynadığımı düşünüyorum. Elbette Miami'nin beni tutmak istediğini biliyorum ve bu önümüzdeki sezon bu şampiyonluk turunu bitirebileceğimizi umuyorum.



Ama bunların tüm bu işin bir parçası olduğunu ve önümde birçok seçenek olduğunu biliyorum. Göreceğiz. Tüm önerilere açığım ve bundan sonra hangisinin benim ve ailem için en iyisi olduğunu göreceğiz.



Miami de adaylardan biri, bana karşı harikaydılar ve umarım bir anlaşma yapabiliriz."



