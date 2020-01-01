Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dragic: "Umarım Miami ile yine anlaşırız"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, yeni bir anlaşma yaparak, bir sezon daha Heat'te kalmayı umut ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, yeni bir anlaşma yaparak, bir sezon daha Heat'te kalmayı umut ettiğini söyledi.

Şu anda serbest bir oyuncu olan Dragic, seçeneklerini açık tutacağını belirtse de, The Athletic'ten Shams Charania'ya, yeniden sözleşme imzalamaya öncelik verdiğini açıkladı:

"Benim için en önemli şey saygı görmektir. Oyunum üzerine çok emek verdim ve çok sıkı oynadığımı düşünüyorum. Elbette Miami'nin beni tutmak istediğini biliyorum ve bu önümüzdeki sezon bu şampiyonluk turunu bitirebileceğimizi umuyorum.

Ama bunların tüm bu işin bir parçası olduğunu ve önümde birçok seçenek olduğunu biliyorum. Göreceğiz. Tüm önerilere açığım ve bundan sonra hangisinin benim ve ailem için en iyisi olduğunu göreceğiz.

Miami de adaylardan biri, bana karşı harikaydılar ve umarım bir anlaşma yapabiliriz."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal