Miami Heat, takımın yeni yıldızı Kyle Lowry'nin önümüzdeki sezon her zamanki 7 numaralı formasını giymeye devam edeceğini doğruladı.



Lowry, Toronto'da oynadığı dokuz sezonunun sekizinde 7 numaralı formayı giymiş olsa da, bu numarayı Precious Achiuwa ile beraber Toronto Raptors'a takas edilmiş olan, taraftarın eski gözdesi Goran Dragic'e ait olduğu için Heat ile birlikteyken giyip giyemeyeceği belli değildi.



Ancak, Dragic'in Lowry ve Heat'e, Heat'in yeni yıldızının eski numarasını giymesi için onay verdiği bildirildi.



Memphis Grizzlies ile kariyerinin ilk iki sezonunda 1 numarayı giydikten sonra Lowry, o zamandan beri bir sezon hariç tüm sezonlarda 7 numaralı formayı giymişti. 2012'de Houston Rockets'tan Raptors'a takas edildikten sonra Lowry, 2012-13 sezonunda 7 numarayı Andrea Bargnani giydiği için, 3 numara ile oynamıştı.



Bargnani, ertesi yıl New York Knicks'e takas edildiğinde, Lowry'nin alıştığı numarasına dönmesine izin verilmişti.



Raptors ise, Dragic'in Toronto'da hangi numarayı giyeceğini henüz açıklamadı. Raptors valisi Larry Tanenbaum, Ağustos ayında takımın Lowry'nin 7 numaralı oyuncusunu emekliye ayırmayı planladığını açıklamıştı. Sloven guard, Rockets ve Phoenix Suns ile oynadığı dönemlerde 1, 2 ve 3 numaralı formaları giymişti.



