Miami Heat ekibinin Goran Dragic'i tekrar kadroya katmaya pek sıcak bakmadığı ve John Wall'u hedef alabileceği iddia edildi.



Kadro yapısıyla ilgili bazı önemli kararlar alma sürecinde olan Heat'in, daha önce 2015'ten 2021'e kadar takımda forma giyen serbest oyuncu Dragic'i geri alabileceği konuşuluyordu.



The Sun Sentinel'den Ira Winderman, Heat'in, özellikle 37 yaşındaki oyun kurucu Kyle Lowry'nin kadroda olması nedeniyle Dragic'i kadrosuna eklemekte tereddüt ettiğini öne sürdü. Winderman, takımın aynı yaşta iki veteran oyun kurucuya sahip olma durumuna çekimser yaklaştığını bildirdi.



Heat'in buna alternatif olarak, geçtiğimi Şubat ayından bu yana serbest oyuncu olan 33 yaşındaki John Wall'u değerlendirebileceği bildirildi.



