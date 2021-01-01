Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dragic, kişisel sebeplerden ötürü Raptors'dan ayrıldı

Toronto Raptors, guardı Goran Dragic'in kişisel bir meseleyi halletmek amacıyla süresiz izne çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, guardı Goran Dragic'in kişisel bir meseleyi halletmek amacıyla süresiz izne çıktığını duyurdu.

13 yıllık veteran oyuncunun, yokluğunda antrenman yaparak formda kalmaya devam edeceği bildirildi.

Raptors genel menajeri Bobby Webster, yaptığı açıklamada, "Goran, Raptors ile birlikte olduğu süre boyunca tam bir profesyoneldi ve genç oyuncularımız için büyük bir akıl hocası olmasının yanı sıra, veteranlarımız için ise değerli bir takım arkadaşı oldu. Masai (Ujiri), Nick (Nurse) ve tüm organizasyon Goran'ın arkasındadır ve her şeyin gönlünce olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Toronto, Dragic'i geçtiğimiz Ağustos ayında Miami Heat'ten Kyle Lowry için yapılan imza-ve-takas anlaşmasının bir parçası olarak kadrosuna katmıştı ve 35 yaşındaki oyuncu, tüm sezon boyunca yalnızca beş maçta forma giymişti.

Dragic, bu maçlarda 8.0 sayı, 2.8 ribaund, 1.8 asist ve 1.0 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal