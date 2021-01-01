Dragic, kişisel sebeplerden ötürü Raptors'dan ayrıldı

Toronto Raptors, guardı Goran Dragic'in kişisel bir meseleyi halletmek amacıyla süresiz izne çıktığını duyurdu.



13 yıllık veteran oyuncunun, yokluğunda antrenman yaparak formda kalmaya devam edeceği bildirildi.



Raptors genel menajeri Bobby Webster, yaptığı açıklamada, "Goran, Raptors ile birlikte olduğu süre boyunca tam bir profesyoneldi ve genç oyuncularımız için büyük bir akıl hocası olmasının yanı sıra, veteranlarımız için ise değerli bir takım arkadaşı oldu. Masai (Ujiri), Nick (Nurse) ve tüm organizasyon Goran'ın arkasındadır ve her şeyin gönlünce olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.



Toronto, Dragic'i geçtiğimiz Ağustos ayında Miami Heat'ten Kyle Lowry için yapılan imza-ve-takas anlaşmasının bir parçası olarak kadrosuna katmıştı ve 35 yaşındaki oyuncu, tüm sezon boyunca yalnızca beş maçta forma giymişti.



Dragic, bu maçlarda 8.0 sayı, 2.8 ribaund, 1.8 asist ve 1.0 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.



