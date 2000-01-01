Dragic: "İlk beşte oynamak değil, maç kazanmak önemli"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, ilk beşte oynamanın, maç kazanmak kadar önemli olmadığını söyledi.



Dragic, 2019-20 normal sezonunun çoğunu Heat için benchte geçirdmişti. Bu, önceki altı NBA sezonunun çoğunda ilk beşte oynadıktan sonra, kendisi için yeni bir roldü.



Dragic kısa süre önce NBA.com'dan Sekou Smith ile hem kariyeri hem de Heat ile geçirdiği zaman hakkında röportaj yaptı. Dragic için, rolü ve bir ilk beş oyuncusu olması, maç kazanmak kadar önemli değildi:



"Bu takımdaki rolüm hakkında hiçbir zaman endişelenmedim. Biz böyle çalışmıyoruz. Bu takım bu şekilde yapılanmadı. Koç bana neye ihtiyacı olduğunu söyledi ve yapılması gerekeni yapmak da benim işim. Bu kadar."



"Benchten gelme rolünü kabul ediyorum ve bence bu, kariyerimde bana çok yardımcı oldu. Özellikle Spo'nun (Koç Erik Spoelstra) beni ve takım arkadaşlarımı doğru pozisyona getirmesiyle. O andan itibaren oynamak kolay, çünkü hiç endişem yok, özgürüm. Çıkıp oynuyorum ve eğleniyorum."



Şimdi, 2020 NBA playofflarında Dragic, Miami'nin oynadığı on playoff maçının hepsinde ilk beş başladı ve tartışmasız en önemli oyuncularından biri oldu. Maç başına playoff kariyerinin en yükseği olan 21.9 sayı ortalaması yakalayan Dragic, aynı zamanda üç sayı çizgisinin gerisinden tekrar kariyerinin en iyisi olan %39.1 isabetle oynuyor.



Sloven oyuncu, Jimmy Butler'ın ardından takımın en skorer ikinci ismi. Maç başına 4.7 ribaund ortalaması bulunuyor ve 4.6 asist ortalamasıyla, hücumda kolaylaştırıcı rolünü izleyerek, bu playofflarda Heat'te ikinci sırada yer alıyor.



