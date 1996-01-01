Dragic: "Giannis çok yardım almamıştı, Tatum için durum öyle değil"

Miami Heat'ın veteran guardı Goran Dragic, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum ile Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya karşı oynamanın arasında belirgin bir fark olduğuna inandığını belirtti.



Dragic, Antetokounmpo'nun beş maçlık playoff serisi sırasında Heat tarafından nasıl etkisiz hale getirildiğinden bahsetti ve bunun büyük ölçüde sebebinin, Bucks'taki takım arkadaşlarından destek alamaması nedeniyle olduğunu belirtti.



Bu da, Tatum'ın Kemba Walker ve Jaylen Brown gibi takım arkadaşlarına güvenme imkanının tamamen zıttı konumunda.



Dragic, The Athletic'ten Jay King'e şu açıklamaları yaptı:



"Yine de Giannis'in çok yardım almadığını düşünüyorum. Baktığınızda, Tatum'ın etrafında Kemba ve Brown var. Şüphesiz o takımın lideri o. Onun için hazırlanmalıyız, ancak tüm savunmayı ona fırlatıp diğer adamları da unutamayız."



TATUM, YAPTIĞI BÜYÜK SIÇRAMAYI KORUDU



Tatum ve Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 7. maçta 92-87'lik bir skorla mağlup ettikten sonra, Doğu Konferansı finallerine yükselmişti.



Bu sezon ligdeki üçüncü sezonunda bulunan Tatum, normal sezonda maç başına 23.4 sayı, 7.0 ribaund, 3.0 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları ile kariyerinin en yüksek sayılarına ulaşarak büyük bir sıçrama yapmıştı.



Bu sezon Celtics'in 11 playoff maçında Tatum, 25.3 sayı ve 10.1 ribaund ortalamaları ile, bu performans seviyesini sürdürmeyi başarmıştı.



Celtics ne kadar yetenekli oyuncularla dolu bir takım olsa da, Heat hızla playoff rakiplerini mağlup etmiş ve dokuz maçtan sekizini kazanmıştı.



34 yaşındaki Dragic, bu dokuz maçta 21.1 sayı, 4.7 asist, 4.4 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Heat ve Celtics serisi Salı gecesi başlarken, Heat, altı yıl sonra ilk kez NBA Finallerine ulaşmayı umuyor.



