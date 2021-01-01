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"Dragic Dallas'a gitmeyebilir, çünkü henüz Raptors ile görüşmedi" iddiası

Toronto Raptors ve Goran Dragic'in, henüz bir kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine konuşmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors ve Goran Dragic'in, henüz bir kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine konuşmadığı iddia edildi.

Yakın zamanda Dragic'in, Raptors'dan kontratı ödenip serbest kalacağı ve ardından Dallas Mavericks ile anlaşacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Lakin ESPN'den Jordan Schultz, attığı bir tweet'te Dragic'in Mavericks ile anlaşamayabileceğini, çünkü Raptors ile henüz bir "buy-out" işlemi üzerine görüşme yapmadığını bildirdi:

"Raporların aksine, kaynaklar bana Goran Dragic'in Mavs ile anlaşmayacağını söylüyorlar. Ayrıca, Raptors ve Dragic'in henüz bir kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine görüşme bile yapmadıkları belirtildi."


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