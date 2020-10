Dragic: "Bazen, Tanrı'ya 'neden şimdi?' diye soruyorum..."

Miami Heat'in yıldızları Jimmy Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic ve başantrenör Erik Spoelstra, Los Angeles Lakers'a karşı oynadıkları NBA Finalleri'nin 4. maçından önce konuştular.



Serinin 2. ve 3. maçlarını kaçırmış olan Adebayo, bu geceki 4. maç için "şüpheli" olarak listelendi. Heat bu kararı geçtiğimiz gün verirken, sol ayak tabanında yırtık olan Goran Dragic'in durumunu da aynı şekilde listeledi.



"BEN MAÇ KAÇIRAN BİR ADAM DEĞİLİM"



Heat, durumunu güncellemeden önce Adebayo, şunları söyledi:



"İyileşiyorum. Mümkün olduğunca çabuk geri dönmeye çalışıyorum. Sadece güvende olduğumdan ve oynamaya hazır olduğumdan emin olmaya çalışıyorlar. Gerçekten günlük bir durum. Dedikleri an, oynamaya hazırım, sahada olacağım.



Çaylak sezonumdan beri sadece bir maç kaçırdım, bu yüzden maç kaçırmayı sevmiyorum. Yani gerçekten sakat mıyım diye merak ediyorsanız, görün işte, çünkü sadece bir maç kaçırmıştım. Daha önce de morluklarla oynadım. Yıpranmış bir şekilde oynadım. Ben maç kaçırmam. Öyle biri değilim. Böyle bir yapım yok. Oynamak istiyorum. Hep böyleydim. Her zaman o formayı giyip sahaya çıkarak oynamanın heyecanını yaşadım.



Finallerde olup, sağlık personelinin bana oynayamayacağımı söylemesi, berbat bir şey. Ama anlıyorum. Koçunuzun 'Hayır, oynayamazsın' dediğini duymak çok zor. Çünkü aklımı kaçırıyorum, bir şeyleri tekmelemeye başlıyorum, üzülüyorum. Ama artık neyse o. Bununla başa çıkmalıyım."



"BAZEN TANRI'YA SORUYORUM... 'NEDEN ŞİMDİ?'"



Dragic, 1. maçın ikinci çeyreğinde sahadan ayrılmıştı ve bu seriye geri dönüp dönmeyeceği ise belli değil:



"Yırtık olduğu için, zaten kötü durumda. Çok fazla acı çekiyorum, bu yüzden asıl mesele bu. Takımım için sahada yük olmak istemiyorum. Olabildiğim en iyisi olmak istiyorum. Ama durum bu.



Şu anda kenara oturup takımımın nasıl mücadele ettiğini ve nasıl iyi oynadığını izlemek çok kolay değil, ve tabii ki orada olmak istiyorum. Kendime ve Tanrı'ya çoğu zaman bunun neden şimdi olması gerektiğini soruyorum. Zor bir durum. Her şerde bir hayır vardır şeklinde bakmaya çalışıyorum, o yüzden göreceğiz."





Heat koçu Erik Spoelstra, durumla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Başarmaya çalıştığımız şey, bir profesyonel olarak yapmaya çalıştığınız en zor şeydir. Çok zor bir durum."



"YORGUN OLMA LÜKSÜNÜZ YOK"



Dragic'in şüpheli ve Adebayo'nun belirsiz olduğu listede, Butler'a göre, kendisinin yorgun olmak için zamanı veya lüksü bulunmuyor.







Butler'ın açıklamaları şu şekildeydi:



"Tek duyabildiğim şey, Spo'nun bana nasıl yorgun olmadığımı defalarca sorması. Bana ciddi ciddi maçın ortasında bunu soruyordu. Ben de 'Pekala koç, bence nasıl hissettiğimi biliyorsun. Evet, yorgun değilim.' diyorum. Yorgun olma veya yıpranmış olma lüksünüz yok. Bu adamların size ihtiyacı var. Bedeninizin incineceğini biliyorsunuz, ama zihninize ve vücudunuza bunu kesmesini söylemeniz gerek. Şu anda bu noktadayım."



"O BİZİM MAX OYUNCUMUZ..."



Butler, gereken yük ne olursa olsun, bunu omuzlayacağını da ekledi:



"O noktaya gelmek için ne gerekiyorsa, evet. Eğer koç ve adamlar 'Bunu yapmana ihtiyacımız var' derse, oraya gidip gerekeni yapmalıyım. Kazandığımızdan emin olmalıyım."



Adebayo ise şu ifadeyi kullandı:



"O bizim maksimum kontratlı oyuncumuz ve ona göre iş yapmasını bekliyoruz."