Draft oyuncuları ile yüz yüze antrenman, yasak!

NBA, devam eden koronavirüs salgınının sebep olduğu engeller sonrası, ön ofislerin, Draft öncesi sürecinin belirli yönlerinde nasıl gezinebileceğini özetleyen yeni yönergeler yayınladı.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, ligin gözden geçirilmiş yönergeleri "ekiplerin potansiyel müşterilerle sanal toplantılar yapmasına izin verildiğini" ancak "yüz yüze antrenman yapması veya canlı video istemesi / izlemesinin yasaklandığını" belirtiyor.



2020 Draftı şu anda 25 Haziran Perşembe günü Brooklyn'deki Barclays Center'da yapılacak şekilde gözüküyor, ancak şu anda koronavirüsten ötürü olan mevcut durumdan ötürü, NBA programının tümü belirsizliğe karışmış durumda. Buna bireysel ve grup çalışmaları ile röportajlar ve toplantılar da dahil.



Herhangi bir yüz yüze antrenman yapılıp yapılamayacağı, hatta combine'ı scout edilip edilemeyeceği konusu, halen gizemini koruyor. NBA Draft combine'ın 21-24 Mayıs tarihleri arasında Chicago'da gerçekleşmesi bekleniyor.



Pazartesi günü, NBA başkanı Adam Silver, doğrudan playofflara girmeden, normal sezonu tamamlama arzusunu yinelemişti, ancak aynı zamanda basketbola dönme konusunda hiçbir kararın Mayıs ayına kadar düşünülemeyeceğini de kabul etmişti.



