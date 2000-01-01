Draft lotaryası ve Draft combine, ertelendi!

NBA'in, yaklaşmakta olan Draft lotaryası ve Draft combine'ı ertelediği bildirildi.



İki etkinliğin bu ay gerçekleşmesi planlanıyordu. Draft etkinliğinin bizzat etkilenip etkilenmeyeceği konusunda henüz resmi bir haber bulunmuyor.



Daha önce 19 Mayıs'ta yapılması planlanan NBA lotaryasının, şu anda mevcut sezonun resmi olarak devam edeceği tarihe bağlı olarak, ileri bir tarihte yapılması sürpriz olarak gözükmüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, kararlar yakın zamanda yapılan bir yönetim kurulu toplantısında onaylandı. Grup, draftı ertelemek için oy vermemiş olsa da, Wojnarowski kaynaklarının hala bunun olmasını beklediğini belirtti.



Sezon bugün sona erecek olsaydı, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves %14.0 şans ile en yüksek seçimleri elde edeceklerdi ve %52.1 fırsatla ilk 4 arasına girme şansına sahip olacaklardı.



