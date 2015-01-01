Draft Lotaryası galibi, Minnesota Timberwolves oldu!

Minnesota Timberwolves, dün gece düzenlenen NBA Draft Lotaryası'nda 1. sırayı elde ederek, 16 Ekim tarihinde düzenlencek Draft'ta 1. sıradan seçim yapmaya hak kazandı.



Golden State Warriors ikinci sırayı kazanırken, Charlotte Hornets üçüncü sırayı aldı.



Wolves, altı yıl içinde ikinci kez Lotaryayı kazanmış oldu. 2015'te de 1. sırayı kazanmışlardı ve Karl-Anthony Towns'ı seçmişlerdi. NBA'in bu sezon en kötü üçüncü derecesini elinde bulunduran Minnesota, Warriors ve Cleveland Cavaliers ile birlikte lotaryayı kazanma adına %14'lük bir şansa sahipti.



Lotarya sıralamaları şu şekildeydi:



1 Timberwolves

2 Warriors

3 Hornets

4 Bulls

5 Cavaliers

6 Hawks

7 Pistons

8 Knicks

9 Wizards

10 Suns

11 Spurs

12 Kings

13 Pelicans

14 Celtics (Grizzlies'den)



İLK SIRADAN KİMİN GİDECEĞİ HALA MUAMMA!



Bu senenin senaryosunda kaybeden takım, %52 şansla ilk dört takım arasına girme şansı olan fakat beşinci sırayı alan Cavs oldu. Kendilerinden önce ise Hornets ve Chicago Bulls geldi.



Memphis Grizzlies'in seçimi 14 numarada kaldı ve otomatik olarak Boston Celtics'e gönderildi. Bu, 2015'te Jeff Green takasına kadar uzanan bir anlaşmaydı.



2020 Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi garanti olarak görülen bir oyuncu bulunmuyor. İlk üç seçimden muhtemel ikisi olan LaMelo Ball ve James Wiseman, geçtiğimiz sezon sırasıyla Avustralya'da ve Memphis Tigers ile oldukça az sürelerde oynamışlardı. Geçen sezonun çoğunda oynayan en iyi NCAA oyuncuları, Georgia Üniversitesi oyuncusu Anthony Edwards ve Naismith ve Wooden ödüllerini kazanmış olan, Dayton Üniversitesi'nden Obi Toppin'di.



Uluslararası alanda en büyük beklenti olan oyuncuların, İsrailli forvet Deni Avdija ve Fransız oyun kurucu Killian Hayes olduğu düşünülüyor.



Bu yılın Draft'ı için herhangi bir format henüz kararlaştırılmadı.



