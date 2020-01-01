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Draft Combine süreci, Eylül ayı sonunda başlayabilir

The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Eylül ayı sonlarından itibaren Draft Combine sürecini başlatmayı planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Eylül ayı sonlarından itibaren Draft Combine sürecini başlatmayı planladığını söyledi.

Yüz yüze draft antrenmanları ve mülakatları, şu anda lig tarafından bir güvenlik önlemi olarak yasaklanmış durumda.

Eylül ortası ve Ekim başı, bildirildiğine göre tıbbi ekip, sahada egzersizler ve sanal görüşmeler içerecek. Potansiyel oyuncularla yüz yüze görüşmeler, antrenmansız bir şekilde bunu takip edecek.

Bu hamle, 2020 Draft sürecinin nasıl işleyeceği konusunda biraz netlik sağlayabilir. Şimdiye kadar Draft combine ertelenmiş durumdaydı, ancak son yıllarda en büyük yıldız adayları, bazı takımlar için yüz yüze egzersizler yapmak lehine bundan kaçınmışlardı.

Draft, pandemi başladığından bu yana iki kez ertelenmişti ve bu haftaki raporlar, ligin şu anda etkinliğini 18 Kasım tarihi için hedeflediğini belirtmişti.

Minnesota Timberwolves, geçtiğimiz ayın draft lotaryasını kazanmıştı ve ilk sırada seçim yapacak.


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