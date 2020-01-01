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Dr. Sutterer: "Zion, kendi vücuduna karşı yarışıyor"

Spor yaralanmaları tedavisi doktoru Brian Sutterer, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın "kendi vücuduna karşı bir yarış içinde olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Spor yaralanmaları tedavisi doktoru Brian Sutterer, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın "kendi vücuduna karşı bir yarış içinde olduğunu" söyledi.

Sutterer, YouTube ve Twitter'da tanınmış bir spor yaralanmaları analisti haline geldi ve yakın zamanda The Athletic'den Ethan Sherwood Strauss ile Zion hakkında bir röportaj yaptı.

Williamson'ın dakikaları, Pelicans tarafından yakından yönetilmişti ve NBA'de sezonun başlatılması sırasında pek patlayıcı görünmemişti.

"Kendi bedenine karşı bir yarış içinde. Şimdiye kıyasla Duke dönemindeki görüntülerini izlerseniz, farkın çok büyük olduğunu göreceksiniz. Bence atletizmi ve kondisyonu önemli ölçüde gerilemiş durumda. Daha az patlayıcı, daha az kondisyonlu, savunmada daha yavaş ve bir sakatlık sonrası menisküsünün bir kısmı dizinden çıkarılmıştı. Kendisi hala sağlık personelinin yakın takibi altında."

Sutterer, Williamson'ın uzun vadeli durumuyla ilgili rahatsız edici bir eğilim gördüğünü de ekledi:

"Kimsenin, gördüklerimizi söylemek istediğini sanmıyorum. Pelicans'ın kendi itiraflarına göre, "yeniden programlaması" ve azalan dakikalarından da anlaşılacağı üzere, endişe verici bir kariyer gidişatını tersine çevirmeye çalışıyor. Olumlu adımlar atmaya başlamak için dört aylık bir süresi vardı ve bana göre daha da geriledi. Peki ne zaman tersine dönmeye başlayacak? Daha önemli fitness endişeleri ve sakatlıklarının onu sınırlandırması ve kariyerini tehdit etmesi, zamanla gerçekleşecek mi? Bu riskleri geride bırakmak yerine, Zion'ın bu yarışı kaybettiğinden endişeleniyorum."


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