Dr. J: "'Süpertakım'lardan sorumlu kişi, LeBron'dur"

Hall of Fame oyuncu Julius Irving, "süpertakım" olgusunun başlamasından sorumlu olan kişinin, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olduğunu söyledi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile yakın zamanda yaptığı bir röportaj sırasında Erving, LeBron'u tüm zamanların en iyi iki NBA takımına eklemeyi reddetmesinin sebebinin, "süpertakımlarda" oynaması olduğunu belirtti:



"LeBron'a ve kendisiyle oynaması için seçtiği oyunculara baktığınızda... kendisi Miami'de o takımı bir araya getirdiğinde, süpertakımların bir araya getirilmesine öncülük eden adam olmuştu. Cleveland'da ve Los Angeles'ta da aynı şekilde bir takım kurmuştu."



LeBron, 2010'da Miami Heat'te Dwyane Wade ve Chris Bosh'a dahil olarak, uzun süre eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



