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Dr. J, Ben Simmons'ın 76ers'da kalmasından yana!

Philadelphia 76ers efsanesi Julius Erving, takımın şu anki yıldızı Ben Simmons hakkında çıkan takas söylentileri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers efsanesi Julius Erving, takımın şu anki yıldızı Ben Simmons hakkında çıkan takas söylentileri hakkında konuştu.

"Dr. J", yakın zamanda David Samson ile "Nothing Personal" isimli podcast'in bir bölümünde Simmons hakkındaki tüm konuşulanlar hakkında yorum yaptı.

Erving, 76ers'ın yıldız oyuncuyu tutması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, sebebini "bazı oyuncuların kendini göstermelerinin biraz zaman alabilmesi" olarak gösterdi:

"Philadelphia'da uzun süredir bir kuraklık dönemi var. Taraftarlarımız, takımın zirveye çıkması için hevesli bir bekleyiş içindeler. Bu yıl Ben Simmons'ın durumuyla ilgili çok fazla tartışma oldu ancak görünüşe göre takım, üç büyük oyuncusu Joel (Embiid), Ben ve Tobias'ı (Harris) tutuyor.

Bence gerekli parçalar eklenmesi ve Doc Rivers'a bir yıl daha şans verilmesi gerekli. Çünkü geçen sezon, Sixers'taki ilk yılıydı.

Bazen bazı insanların en iyi hallerini nasıl ortaya çıkarabileceğinizi görmek için zamana ihtiyacınız olabiliyor."


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