Doya Doya Moda toplam puanlar, kim gitti, kolyeyi kim aldı? (5 Haziran 2020)

5 Haziran Doya Doya Moda toplam puanlar belli oldu. Bugün haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda'danın final gününde yarışmacılar 10 puan üzerinden değerlendirildi. Doya Doya Moda'da bu haftanın kazananı Sündüz oldu. 'Doya Doya Moda'da kim elendi?' sorusu kısa bir süre sonra yanıt bulacak.

05 Haziran 2020 16:35
Doya Doya Moda toplam puanlar, kim gitti, kolyeyi kim aldı? (5 Haziran 2020)
Doya Doya Moda'da bir hafta daha geride kalıyor. Haftanın final gününde yarışmacıların tüm puanı toplanacak ve en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'da bu hafta son ikiye kalan isimler Emel ve Melika oldu.
GÜNÜN PUAN DURUMU VE HAFTANIN BİRİNCİSİ

66 puan toplayan Sündüz kolyenin sahibi oldu. Sündüz, finalde düşük puan almasına rağmen altın kolyeyi almaya hak kazanınca gözyaşlarını tutamadı.

FİNAL GÜNÜ PUANLARI

Gamze 20
Sündüz 20
Betül 25
Su 20
Emel 15
Melika 12
Hanzade 25

Eleme potasına kalan isimler

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Emel, Su, Melika ve Gamze kaldı. Potadan kurtulan ilk isim Gamze oldu.

Geçen hafta kim elendi?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Gamze, Melika ve Emel Başkan oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini Gamze ve Emel olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararın şaka olduğunu belirtti ve yarışmacılar sevinçten çılgına döndü. Bu hafta elenen kimse olmadı. (hürriyet.com.tr)

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