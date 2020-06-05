Doya Doya Moda kim gitti, kim kolye aldı (5 Haziran 2020)

Doya Doya Moda'da bir hafta daha geride kalıyor. Haftanın final gününde yarışmacıların tüm puanı toplanacak ve en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'da bu hafta son ikiye kalan isimler Emel ve Melika oldu.66 puan toplayan Sündüz kolyenin sahibi oldu. Sündüz, finalde düşük puan almasına rağmen altın kolyeyi almaya hak kazanınca gözyaşlarını tutamadı.Gamze 20Sündüz 20Betül 25Su 20Emel 15Melika 12Hanzade 25Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Emel, Su, Melika ve Gamze kaldı. Potadan kurtulan ilk isim Gamze oldu.Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Gamze, Melika ve Emel Başkan oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini Gamze ve Emel olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararın şaka olduğunu belirtti ve yarışmacılar sevinçten çılgına döndü. Bu hafta elenen kimse olmadı. (hürriyet.com.tr)