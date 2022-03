Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, kendileri hakkındaki ön yargıları başarılarıyla yıkarak milli formayı terletmenin gururunu yaşıyor.



Avrupa şampiyonu unvanıyla nisanda Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Konya'da takımın teknik sorumlusu İbrahim Acar, antrenörler Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.



Acar, 11 sporcu, 4 antrenörle büyük bir özveriyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Takımın 2017'de kurulduğuna değinen Acar, "Takımımız, 2018'de Avrupa üçüncüsü, 2021'de Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.



"Amatör bir ruhla profesyonel şekilde çalışıyoruz"



Özel çocuklarla çalışmanın çok başka bir duygu olduğuna işaret eden Acar, onların karşı taraftan sadece gerçek sevgi ve ilgi görmeyi beklediklerini dile getirdi.



Acar, özel sporcularla onların isteklerini dikkate alarak, en iyi şekilde ilgilenmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu çocuklar sizden kucak istiyor, sevgi istiyor. Bu çocuklarla çalışmak büyük bir keyif. Zor dönemler geçirdiğimiz zamanlar da oldu. Amatör bir ruhla profesyonel şekilde çalışıyoruz, bu bizim için çok önemli. Antrenmanlarda bir hoca sporcu ilişkimiz, antrenman dışında ağabey kardeş ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.



İlk zamanlarda insanların özel çocukların takım oyununda başarı elde etmesine pek olanak vermediğine dikkati çeken Acar, bu algının şampiyonluklarla kırılmasının gurur verici olduğunu söyledi.



Şampiyonluk yolculuğuna çıkarken sporcuların ailelerinin dahi akıllarında birtakım sorular olduğunu anlatan Acar, şunları kaydetti:



"Aileler ilk başta 'Hocam, nasıl olacak, nasıl yalnız kalacaklar.' diyorlardı. Şimdi ise aileler bulundukları şehirden çocuklarını uçağa bindiriyor. O çocuklar artık milli formayı terletiyor. Yalnız seyahat edebiliyorlar. Aileler bunları görünce çocuklarına inançları artmaya başladı. 'Bizim çocuğumuz çalışabilir, sosyal hayatta daha iyi olabilir.' diyorlar. Bunlar da aileler için büyük sevinç kaynağı oluyor. Bu başarıları benzer durumdaki diğer ailelere de örnek gösteriyoruz."



"İstiklal Marşı'mızı her yerde gururla okutacağız"



Sporcularıyla çok büyük mesafeler katettiklerini vurgulayan Acar, şöyle devam etti:



"Onlar için basit evreden karmaşık evreye doğru bir planlama çalışması yaptık. Çocuklar kendilerine zaman verildikçe, müsaade edildikçe daha ciddi başarılar kazanmaya başladı. Kalecimiz Volkan 2018'de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi. 2021'de Resul, Avrupa'nın en iyi oyuncuları arasındaydı, çok büyük gelişim gösteriyor. Çocuklar, ilerleyen dönemlerde daha iyi yerlere gelecek. İstiklal Marşı'mızı her yerde gururla okutacağız."



Acar, down sendromlu çocuğu olan ailelere, onları en az bir sporla tanıştırmaları ve onlara verimli zaman ayırmaları tavsiyesinde bulundu.



Sporculardan Furkan Özdemir, Peru'daki şampiyonada en iyi oyunlarını oynayacaklarını, şampiyon olmak istediklerini aktardı.



Takım kaptanı Birkan Dikici de İtalya'daki Avrupa şampiyonluğundan sonra hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.





