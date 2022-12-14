Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampa girdi

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Gaziantep'te kampa girdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi" kapsamında destek verdiği son Avrupa şampiyonu ve dünya 3'üncüsü Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında kampa girdiler.
Milli takımın kampı, 21 Aralık Çarşamba günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi" kapsamında destek verdiği son Avrupa şampiyonu ve dünya 3'üncüsü Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında kampa girdiler.
Milli takımın kampı, 21 Aralık Çarşamba günü sona erecek.
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