Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları açılış töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel sporcuların olimpiyatları niteliğindeki 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) organizesiyle Türkiye'nin bir kez daha uluslararası spor faaliyetlerinde geldiği başarılı noktayı ispatladığını söyledi.



"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve 33 ülkeden 488 sporcunun yarışacağı oyunların açılış töreni, Antalya Spor Salonu'nda coşkuyla gerçekleştirildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Çekya, Azerbaycan, Macaristan, Hırvatistan, İrlanda, Arnavutluk, Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Bulgaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Güney Afrika, Venezuela'nın da aralarında bulunduğu 33 ülke sporcuları, törende ülke bayraklarıyla geçiş yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışta yaptığı konuşmada, gençlerle, sporcularla ve özel sporcularla gurur duyduklarını söyledi.



Organizasyonda dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırladıklarını anlatan Bak, "Burada küçük bir olimpiyat yapıyoruz. Spor insanları kaynaştıran, bir araya getiren ortak bir dil. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız spor tesisleriyle, spor yatırımlarıyla spor ülkesi olma yolunda güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Antalya'mızda her kategoride, branşta birçok tesisimiz var. Türkiye spora yapılan yatırımlarla uluslararası büyük şampiyonaları organize edecek kapasiteye sahip. Artık Türkiye bir spor ülkesi." diye konuştu.



Sporcuların 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nü de kutlayan Bak, "Cumhurbaşkanımızın sporcularımızla çok güzel bir diyalogu var. Ben de şahsi olarak Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş futsal takımıyla zaman buldukça maç yapıyorum, şakalaşıyoruz, onların bütün aktivitelerine katılıyoruz. Daha önce ailelerin evlerinde sakladığı, odalarda tuttuğu çocuklarımızın, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan devrimlerle uluslararası ve Türkiye'de birçok organizasyonda pek çok faaliyete katılımlarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Tüm sporculara müsabakalarda başarılar diliyorum"



Bakanlık olarak özel sporculara her türlü olanağı sağladıklarını ifade eden Bak, "Dünyada pek çok organizasyona gitmelerini sağlıyoruz. Burada 33 ülkeden gelen misafirler gerçekten çok güzel bir tabloyu ortaya koydular, çok özeller ve çok güzeller. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamızda özel bir yeriniz var, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.



Devlet olarak bu özel organizasyona verilen değeri göstermek için açılışa iki bakanın katıldığını vurgulayan Bak, şöyle konuştu:



"Özellikle de bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı olarak ben buradayım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız burada. Yani Türkiye Cumhuriyeti iki bakanıyla, bu özel insanların özel gününde onlarla beraber ve yanlarında. Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği ehemmiyeti görüyorsunuz. İşte Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye değerleriyle, insanıyla toplumuyla ailesiyle güçlü bir ülke. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tüm sporculara müsabakalarda başarılar diliyorum. Misafir sporculara da Antalya'dan, Türkiye'den güzel anılarla dönmelerini diliyorum, tekrar bekliyoruz, dünya sizlerle güzel."



Aydın: "Bugün Türkiye'ye başka bir bereket, huzur gelmiştir"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ise "Dünyanın günahsız bebekleri Türkiye'ye, Antalya'ya hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, 'bu çocuklardan hiçbir şey olmaz' denilen çocuklar, son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın kucaklamasıyla bugün dünyadaki çocuklara ev sahipliği yapıyor. Bugün bu şampiyonaya 33 ülkeden binlerce sporcu ve ailesi ülkemize, milletimize güvenerek Türkiye'ye geldi. Bugün Türkiye'ye başka bir bereket, huzur gelmiştir." diye konuştu.



Aydın, dünyada birbirine benzeyen tek insan tipinin down sendromlular olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Down sendromluların Japon'u da Fransız'ı da İtalyan'ı da Almanı da olsa hepsinin yüzü aynıdır. Hepsine baktığınızda aynı şekli görürsünüz. Çünkü onlar bu dünyaya günahsız gelip, günahsız göçerler. Sayın bakanlarım sizin verdiğiniz destekle, güçle Cumhurbaşkanımızın ön açmasıyla bugün 33 ülkeye ev sahipliği yapıyorsak, 33 ülke bize inanarak buraya gelmişse bu Türkiye'nin nerelere geldiğini gösterir. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bütün özel çocuklar ve aileleri olarak Cumhurbaşkanımıza dualarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. Şampiyonanın başarılı geçmesini diliyorum."



8 branşta yarışacaklar



Oyunlar, 8 branşta 5 ayrı spor tesisinde gerçekleştirilecek. Atletizm ve cimnastik, Zeytinköy Spor Kompleksi'nde, futsal, basketbol, judo ve masa tenisi Antalya Spor Salonu'nda, yüzme Antalya Yüzme Havuzu'nda, tenis ise ATK Tenis Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Törende down sendromlu sporculardan oluşan bir grup sema gösterisi gerçekleştirdi.



Tören sonunda down sendromlu sporculardan oluşan dünya karması futsal maçının başlama vuruşunu, Bakan Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı





