Down sendromlu yüzücüler farkındalık için kulaç attı

Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu yüzücüler kulaç attı.



Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen "Hepimiz Aynıyız" etkinliğine 2'si down sendromlu 5 sporcu katıldı.



Sporcular birinci olmak için yarıştı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet eden Uslu, bugün düzenlenen etkinlikle kulaç atan sporcuların mutluluklarına şahitlik ettiklerini kaydetti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU