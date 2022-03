Down sendromlu yüzücüler, başarılarını sürdürme hedefinde

Kayseri'de annelerinin desteğiyle başladıkları yüzmede madalyalar kazanan down sendromlu 3 yüzücü, yeni başarılar için birlikte kulaç atıyor.



Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı (26), Fatma Köse (27) ve Murat Emre Yıldız (23), anneleri tarafından kilolarını kontrol altında tutmak ve sosyal hayata kazandırılmak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olimpik yüzme havuzuna getirildi. Burada yüzme eğitimine başlayan 3 özel sporcu, katıldıkları çeşitli organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanma başarısı gösterdi.



Özel sporcular, son olarak Şubat 2020'de Antalya'da düzenlenen Bölge Yüzme Şampiyonası'nda dereceler elde etti. Türkiye ikinciliğinin yanı sıra çok sayıda madalyası bulunan Zekiye Bölükbaşı, Antalya'da 50 metre serbest stilde gümüş madalyaya uzandı. Aynı şampiyonada Fatma Köse, 50 metre kelebekte birincilik, 50 metre serbest kategorisinde ikincilik elde etti. İki kez milli takıma davet edilen Murat Emre Yıldız da 200 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olmayı başardı.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdikleri yüzmeye yeniden dönen sporcular, olimpik havuzda yeni madalyalara ulaşmak için antrenman yapıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Ömür Çamdalı, down sendromlu sporcuların diğer sporculara göre daha çok emek istediğini söyledi.



Birtakım güçlükleri olsa da özel sporcularla çalışmanın değerli olduğunu belirten Çamdalı, "Onlarla daha çok mücadele ediyoruz, istedikleri zaman yüzüyorlar, istemezlerse havuza bile girmiyorlar ama normal sporculara oranla başarı oranları daha yüksek. Kendilerini çok özel hissediyorlar, biz de öyle hissettiriyoruz." dedi.



"Çok fazla hedefimiz var"



Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Çamdalı, şunları kaydetti:



"İstediğimiz zaman antrenman yapabiliyoruz birçok şampiyonaya katıldık. Geçmişte bölge şampiyonasına sonra da Türkiye şampiyonasına katılıyorlardı. Bu yıl 25-26 Nisan'da il şampiyonası yapılacak, sonra da burada derece yapanları Türkiye şampiyonasına götüreceğiz. Çok fazla hedefimiz var. Bu çocukları kaybetmek istemiyoruz, onlara da özel olduklarını, kıymetli olduklarını her daim hatırlatmaya çalışıyoruz. Altyapıda da down sendromlu çocuklarımız var. Aileler buraya çocukları getirirse bizler her zaman onlar için hazırız."



"Damdan düşenin halini damdan düşen anlar"



Türkiye ikinciliğinin yanı sıra çok sayıda madalyası bulunan Zekiye Bölükbaşı da hayalinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade etti.



Bölükbaşı'nın annesi Ayşe Gökçek ise kızını sosyalleşmesi için yıllar önce havuza getirdiğini, kızı sayesinde kendisinin de sosyalleştiğini dile getirdi.



Down sendromlu çocukları topluma kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Gökçek, "O benim yaşam sevincim. Tüm özel çocukların ailelerine sesleniyorum, çocuklarının yanlarında olsun. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' sözündeki gibi biz buraya gelen çocukların aileleriyle akrabadan öteyiz, kız kardeş gibiyiz, bu bizim özel bağımız. Çocuklarımız da birbirlerinin kankası." diye konuştu.



Çocuklarıyla gurur duyuyorlar



Sporculardan Fatma Köse ile iki kez milli takım kampına çağrılan Murat Emre Yıldız da yüzme stillerini bildiklerini, yüzme antrenörlerini çok sevdiklerini ve başarılı olmak istediklerini belirtti.



Köse'nin annesi Yasemin Köse ise kızının madalyalarıyla gurur duyduğunu söyledi.



Murat Emre Yıldız'ın annesi Fatma Yıldız ise "Onunla gurur duyuyorum, çocuğumuz başarılı oldu, daha da iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.



Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Şefi Yahya Kırmızıgül ise haftanın 7 günü özel sporcular için tesisin açık olduğunu bildirdi.





İLGİLİ VİDEO