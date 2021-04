Down sendromlu yetim ve öksüz Selçuk, atlı cirit aşkıyla yaşama tutunuyor

Erzurum'da yaşayan yetim ve öksüz down sendromlu Selçuk Davulcu, sporcuların desteğiyle başladığı atlı ciritle hem rehabilite oluyor hem de yaşama sıkıca sarılıyor.Anne ve babasını 3 yıl önce kaybettiği için Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde ağabeyi ile yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Selçuk Davulcu, kentteki sporcuların desteğiyle 10 yıl önce atlı ciritle tanıştı.İlk etapta yaklaşamadığı atları uzaktan seyreden Davulcu'yu, cirit sporcuları "Artık kaptanımız sensin." diyerek antrenmanlara dahil etti. Bir süre maçları izleyen Davulcu, daha sonra at sevgisini kazanarak cirit sporuyla iç içe bir yaşam sürmeye başladı.Davulcu ile sürekli iletişim halinde olan sporcular, down sendromlu arkadaşlarını yarışlara götürüp cirit oynamayı öğreterek sosyalleşmesini sağladı.Sık sık cirit kulüplerine giderek atların bakımını yapıp yem ve su ihtiyaçlarını karşılayan Davulcu, günün belirli saatlerinde de antrenman alanında "Dozer" adını verdiği atına binerek bu spor dalında kendini geliştiriyor.Atlarla adeta rehabilite olan ve enerjisiyle sporcuların neşesi haline gelen Davulcu, şimdilerde bir cirit sporcusu gibi bindiği atı dörtnala koşturarak cirit atıyor.Türk Dünyası Geleneksel Sporlar Uzmanı Uğur Karcıoğlu, AA muhabirine, anne ve babasını kaybeden Selçuk Davulcu'nun bu acısını hafifletmek için her zaman yanında olmaya çalıştıklarını anlattı.Bütün sporcularla Davulcu'yu rehabilite etmek ve topluma kazandırmak için gayret gösterdiklerini aktaran Karcıoğlu şöyle konuştu:"Burada da amaç Selçuk'un öz güvenini artırmak. Yaklaşık 10 yıldır bizle beraber. 8 yıl önceki Selçuk ile bugün arasında dağlar kadar fark var ve öz güveni geldi. Topluma kendini kabul ettirebiliyor. Cirit sporcuları olarak da atın bir bireye öz güven kazandırdığını biliyoruz. Bunun en büyük örneği de Selçuk kardeşimiz. Bizler toplumda böyle bireylere sahip çıkma peşindeyiz. Selçuk buraya geldiğinde ilk başta ata yaklaşamıyordu. Sonraları atın sevgisini de kendisinde hissedince hem atın bakımını hem de cirit yaparak büyük bir başarı kaydetti. Bir ciritçi kadar kendini gösterebiliyor."Karcıoğlu, geleneksel sporlarının popülaritesini artırarak devlet kurumlarında bu dallarda tesisler kurup hem sağlıklı toplum oluşmasına hem de Davulcu gibi bireylerin topluma kazandırılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.Atlı ciritçilerden Lütfettin Aydınoğlu ise Davulcu'yu kendilerine kardeş yaptıklarını, ciritçiler olarak onun her şeyiyle ilgilendiklerini söyledi.Atların ve cirit sporunun Davulcu'ya çok iyi geldiğini ifade eden Aydınoğlu, "Selçuk'un atlarla tedavi olduğunu düşünüyoruz. Onu kaptan yaptık. Sporcu arkadaşlarımız 'kaptan' diyerek onore ediyor. Onun da çok hoşuna gidiyor. Bu şekilde Selçuk'un da öz güveni geliyor, seviniyor." dedi.Sancak Atlı Spor Kulübü kaptanı Menderes Aşıkoğlu da Davulcu'nun atlarla birlikte olduğu sürece kendini geliştirdiğini ve hayattan kopmadığını belirtti.