Down sendromlu şampiyon, sporda başarıya koşuyor

Konya'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) döneminde aldığı kilolardan kurtulması için atletizme yönlendirilen down sendromlu Berfin Yılmaz, yeteneğini fark eden antrenörünün yardımıyla sporda başarıya koşuyor.



İki yıl önce kilo aldığı ve sosyal bir uğraşısının olmadığı gerekçesiyle ailesinin Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yardım istediği 15 yaşındaki down sendromlu Berfin Yılmaz, azimli çalışması ve sıkı diyetiyle milli takıma seçildi.



Antalya'da gerçekleştirilen Trisome Oyunları'nda katılan Yılmaz, yarıştığı 8 branşta bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.



Kilo verip, şampiyon olacağına inandı



Anne Hanife Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının salgın döneminde evde geçirdiği hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları yüzünden kilosunun 67'ye kadara çıktığını söyledi.



Down sendromlu milli sporcuları örnek alarak aynı yoldan gitmeye karar verdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Federasyonla iletişime geçtik. Kilomuz çok olmasına rağmen isteğimizi kırmayarak bizi antrenmanda denediler. Berfin'in kısa mesafede çok hızlı olduğu fark edildi. Biz aslında kilo verip sağlıklı yaşaması için bir spor dalına ilgi göstermesini istiyorduk ancak hocamız Berfin'deki cevheri keşfetti. Hocamızın, 'Eğer kilo verirsen ben seni şampiyon yaparım.' sözü Berfin de milat oldu. Berfin yemedi, 'Kilo verip, şampiyonluk olacağım.' dedi. Antrenmanları aksatmadık. Kızım hızla kilo verdi, fiziği oturdu. Türkiye Şampiyonası'nda 10 yıldır geçilmeyen bir sporcuya 6 salise fark atarak geçtik. Orada sesimizi duyurduk. Çok mutluyuz. Fırsat verildiği zaman aşılamayacak bir şey yok."



"Çok hızlı gitmek isteyen bir kız gördüm ancak kilosu izin vermiyordu"



Özel sporcular atletizm antrenörü Savaş Bağhan ise Berfin ile ilk tanıştığında obez denebilecek bir kız çocuğu olduğunu, aileyi kilo vermesini sağlamak amacıyla haftanın iki günü antrenmana çağırmayı düşündüklerini dile getirdi.



Çeşitli antrenman teknikleriyle Berfin'i denediğini vurgulayan Bağhan, "Çok hızlı gitmek isteyen bir kız gördüm ancak kilosu izin vermiyordu. Berfin'e çok güveniyordum. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları olabilir dediğimde çok şaşırdılar ve 'Bu kadarını hayal etmiyoruz.' dediler. Berfin akıllı ve istekli bir kız. Arada küsse de aile araya girince işler düzeldi." diye konuştu.



Sıkı bir çalışmayla istenilen seviyeye gelmeyi başardıklarını anlatan Bağhan, şunları kaydetti:



"Spora 67 kiloyla başladık. Diyet programı ve sıkı antrenmanlar sonucu 57 kiloya kadar indik. Kulüpler il şampiyonu olunca 2023 Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Yaklaşık 10 yıldır geçilmeyen bir sporcumuz vardı. Berfin birinci olmasına kesin gözüyle bakılan bu sporcumuzu geçerek, büyük sürprize imza attı. Milli takıma bu sayede davet edildik. Berfin Antalya'da milli takımla Trisome Oyunları hazırlıklarını gerçekleştirdi. Burada 8 branşta yarıştı. 1500 yürüyüşte ikinci, 4x100 bayrak takımında dünya 3'üncüsü oldu, 4x400 de dünya şampiyonu oldu."





