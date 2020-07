Down sendromlu milli sporcular Beyşehir Gölü'nde dalış yaptı

Down sendromlu milli sporcular, aldıkları dalgıçlık eğitiminin ardından eğitmenleri ile Beyşehir Gölü'ne dalış yaptı.



Down sendromlu özel sporculara, aldıkları dalış eğitim ve tatlı sularda gerçekleştirilen dalış programlarının ardından düzenlenen törende madalya ve sertifikaları verildi.



Ereğli Sevgi Down Kafe, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sürdürülebilir bir yaşam ve nitelikli bir çevre oluşturmak, doğayı tanımak ve sevmekle mümkündür" sloganıyla "Doğa eğitimi ve doğayla öğrenme ve doğa zenginliklerinin tanıtılması" amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) desteğiyle proje başlattı.



Proje kapsamında yörenin doğasının tanıtılması için Beyşehir'e gelen özel sporcular, Beyşehir Gölü'nden ve yörede katıldıkları diğer aktivitelerle, insanlığa doğa ve çevrenin korunması anlamında çok önemli çevresel mesajlar da verdi.



Ereğli Sevgi Down Kafe, Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Sorumlusu Vefa Demirkıran, gazetecilere, "Beyşehir'in dünyada ender bulunabilecek bir doğası var. Dolayısıyla Beyşehir'de bulunmaktan, yöre insanını tanımak ve tüm insanlığa tanıtmak için burada bulunmuş olmaktan çok mutlu olduk." açıklamasında bulundu.



Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Danışmanı Metin Yılmaz ise, "Özel misafirlerimize burada Beyşehir'in endemik türlerini, canlı çeşitlerini anlatmaya çalıştık, yerel buğdaylardan tutun da diğer tüm değerlerini, Selçuklu halılarını anlatmaya çalıştık. Burada dalgıçlık eğitimi de aldılar. Güzel bir ev sahipliği yapmaya çalıştık." diye konuştu.



Projenin dalış eğitmenlerinden sualtı spor eğitmeni Orkun Kurt da "Çocuklarımız zaten birer milli sporcu, yüzme branşıyla daha önce tanışmışlar, boğazı geçecek kadar başarılı evlatlarımız var aralarında. Gördük ki ilgilenildiğinde, onlara fırsat verildiğinde çocuklarımız her şeyi başarabiliyorlar." ifadelerini kullandı.