Down sendromlu milli sporcu, dünya şampiyonasına 'evde' hazırlanıyor

"Katıldığı tüm şampiyonalardan madalyalarla döndü"

"Çocuklarımıza destek olalım"

Katıldığı şampiyonalardaki başarılarıyla dikkati çeken down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir, bu yıl Antalya'da 19-26 Ekim'de yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde babasının gözetiminde hazırlanıyor.Başarının engel tanımayacağını aldığı madalyalarla gösteren down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kalarak, kondisyon kaybının önüne geçmek için antrenmanlarına evinde devam ediyor.Babasının gözetiminde haftanın 6 günü antrenman yapan Fatma Çağla, "Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları" olarak kabul edilen, Antalya'nın ev sahipliğinde 8 branşın dünya şampiyonasının yapılacağı "Trisome Games 2020"ye hazırlanıyor.Milli yüzücü Fatma Çağla'yı çalıştıran babası Orhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısı doğrultusunda 2 aydır evde kaldığını söyledi.Kızının, 19 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Yüzme Şampiyonasına hazırlandığını ifade eden Demir, "Performansı düşmesin diye haftanın 6 günü günde 1,5 saat antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz." dedi.Çağla'nın ilk kez 2012'de Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılarak başarılı olduğunu aktaran Demir, "2013'te milli takım kadrosunda yer alarak ülkemizin de ilk kez katıldığı Avrupa Yüzme Şampiyonasında farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülükler aldı. Bu şampiyonada da ülkemizin ilk madalyasını kazandırma başarısı gösterdi. Çalışmalarına aralıksız devam ederek katıldığı tüm şampiyonalardan madalyalarla döndü." diye konuştu.Demir, Çağla'nın son üç yıldır kurucusu olduğu Sakarya Zirve Özel Sporcular Spor Kulübü sporcusu olarak spor hayatına devam ettiğini dile getirerek, kızının başarısında büyük pay sahibi olduğu ve özel sporculara altın çağını yaşattığı için Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve ekibine teşekkür etti.Çağlanın başarısının özel sporculara örnek olduğunu belirten Demir, down sendromlu çocukları olan ailelere seslenerek, "Çocuklarınızla lütfen ilgilenin. Evlerine kapatmayın. Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun herhangi bir spor branşında başarılı olabileceğini düşünerek onlara destek olalım." çağrısında bulundu.Demir, sporun özel çocukların bireysel yeterliliğini geliştirdiğini, öz güvenlerini artırarak daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağladığını vurgulayarak, bu sayede çocukların sosyalleşerek arkadaş edindiklerini kaydetti.Çağla'yı yüzme sporuna profesyonel olarak başlamasına ve devam etmesine karar vermeden önce 5 spor branşının kurslara göndererek denediklerini anlatan Demir, ailelerin sabrederek doğru yönlendirmeyapabileceğini ve çocuklarının da bu sayede engelleri aşabileceğini vurguladı.Milli yüzücü down sendromlu Fatma Çağla Demir ise katıldığı şampiyonalarda birçok başarısı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Evde kal Türkiye'. Ben de evde kalıyorum kendi sporumu kendim yapıyorum. Sizi çok seviyorum." diye konuştu.