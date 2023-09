Down sendromlu milli atletler Avrupa'da yeni rekor peşinde

Down sendromlu milli atletler Dilara Çevik ile Emirhan Akçakoca, İtalya'da başlayan Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda yeni rekorlarla altın madalyaya uzanmak istiyorlar.



Ay-yıldızlı sporculardan Emirhan ile Dilara, Padova kentinde bugün başlayan ve 10 Eylül'de sona erecek 21 ülkeden 514 sporcunun yarışacağı 2023 Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendirdi.



Spora 5 yaşındayken ailesinin teşvikiyle başladığını belirten Dilara, 10 yıldır çeşitli btanşlarda yarıştığını söyledi. Gülle atmada rekor kırarak Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Dilara, "10 yılın üzerinde atletizmde gülle atma, disk ve koşu branşlarında spor yapıyorum. İlk uluslararası turnuvaya 2012'de gitmiştim. Daha sonra İtalya'da yarışmaya katıldım. Burada Türkiye bayrağı ikinci sıradaydı, bu turnuva beni çok üzdü. O zaman daha çok çalışıp bayrağımızın birinci sırada yer almasını daha çok istedim ve bunu başardım. Altın madalyalar kazanarak bayrağımızı birinci sıralara çıkarttım ve İstiklal Marşı'mızı okuttum." diye konuştu.



Ailesinin kendisini her konuda çok desteklediğini dile getiren Dilara, "Eğitimimi de devam ettirdim ve üniversiteyi bitirdim. Kız meslek lisesinde çocuk gelişiminde okudum, liseyi okurken yarışmalara da gidiyordum. Çukurova Üniversitesinde antrenörlük bölümünü kazandım, oradan mezun oldum. Devamlı spor da yaptığım için okulda da zorlanmadım. Spor üzerine bir göreve atanmayı çok istiyorum ve derecelerimi de geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Bir önceki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 6 gümüş madalya kazanan Dilara, "Avrupa şampiyonası için çok çalıştım, inşallah İtalya'da yine rekorlar kırarak daha çok altın madalya kazanmak istiyorum. Bayrağımızı daha çok birinci sıraya çektirerek mutlu olacağım. Türkiye'ye madalyalarımı armağan edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



- Emirhan, 8 madalya kazanmayı hedefliyor



Down sendromlu milli atletlerden Emirhan Akçakoca da Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmeninin sayesinde spora başladığını ve 6 yıldır atletizm yaptığını belirterek, "Şu anda sporun yanı sıra üniversite eğitimime devam ediyorum. Atletizmde koşu, yürüyüş ve uzun atlamada 8 ayrı kategoride yarışıyorum. Koşmayı çok seviyordum. İtalya'daki bu Avrupa Şampiyonası'nda atletizm sınıflarında 8 madalya kazanacağıma inanıyorum." diye konuştu.



Önceki Avrupa şampiyonasında koşuda ve uzun atlamada altın madalya kazandığını hatırlatan Emirhan, "Bu sefer de Türkiye'ye söz verdim, şimdi hedefim daha büyük, inşallah rekorlar kırarak madalyaları kazanacağıma inanıyorum. Önceki şampiyonada aldığım gümüş madalyaları da altına çevireceğim." şeklinde iddiasını dile getirdi.



Atletizm antrenörü Lokman Öksüz de milli sporcuyu okul taramasında keşfederek 6 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Emirhan çok güzel yerlere geldi. Bu üçüncü uluslararası yarışması. Katıldığı bütün branşlarda madalya kazanma şansı yakalıyor. Başarılarının devamını diliyorum, buraya hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olarak geldi. Emirhan dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olmuş bir sporcumuz, burada da rekorunu tazelemeye geldik." değerlendirmesinde bulundu.